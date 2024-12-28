Москва, 28 декабря, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Государственная дума рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Соответствующий проект закона внесло правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Проект предлагает внесение изменений в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса и дополнение их наказанием за незаконную регистрацию ИП. Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы следует в случае образования юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме этого, правительство предлагает установить в качестве условия освобождения от уголовной ответственности способствование раскрытию или расследованию преступления.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий защиту от мошенников, действующих в соцсетях под видом благотворительных организаций.

17 декабря вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв сообщил, что сенаторы вносят в Государственную думу законопроект о введении уголовной ответственности за изготовление и использование наклеек, которые имитируют акцизы на алкоголь. Как отметил сенатор, данная инициатива уравняет в Уголовном кодексе подделку и имитацию марки, что повысит эффективность борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольных напитков.