Нью-Йорк, США, 28 декабря, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Российского гроссмейстера Яна Непомнящего оштрафовали на $200 за несоответствующий дресс-код на чемпионе мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке. Об этом 27 декабря шахматист сообщил в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

«Как мне только что сказал главный арбитр, не кто иной, как Ахмед Адли, шахматист не должен так одеваться. Так что штраф в размере $200 (я надеюсь) пойдет в фонд исследований моды в шахматах», — написал Непомнящий под публикацией со своей фотографией с чемпионата.

После первого дня чемпионата Непомнящий набрал четыре очка в шести турах и занимал 33‑е место среди 180 участников.

Непомнящий известен выбором неординарной одежды для шахматных соревнований. В 2022 году на чемпионате мира по блицу и рапиду гроссмейстера попросили сменить футболку, на которой красовалась цитата аргентинского футболиста Лионеля Месси на испанском языке: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». Непомнящий уступил требованиям арбитров турнира, но заметил, что правила должны учитывать комфорт игроков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу одержал победу над китайцем Дин Лижэнем в 14-й партии матча и стал новым чемпионом мира по шахматам. Гукеш — второй индийский чемпион мира в истории. Ранее Вишванатан Ананд выигрывал титул в 2000, 2007, 2010, 2011 и 2012 годах.

Также нынешний победитель стал 18-м по счёту и самым молодым чемпионом мира в истории Международной шахматной федерации (FIDE)