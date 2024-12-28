Москва, 28 декабря, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Характер отношений митрополита Илариона (Алфеева) с его ближайшим окружением не соответствовал образу монаха и священнослужителя. Соответствующее постановление вынес Синод Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата (МП).

Kremlin.ru Митрополит Волоколамский Иларион

«Просить предстоятеля Русской Православной церкви <…> обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», — сказано на сайте РПЦ МП.

В связи с этим Синод вынес постановление об освобождении митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручить Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку (Сергею Головкову).

Как передавало ИА Регнум, митрополита Илариона временно отстранили от управления епархией в Будапеште в июле в связи с началом работы комиссии по изучению состояния его дел. Священника также сняли с постов председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.

Перед этим бывший келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита Иллариона в домогательствах. Также были распространены аудиозаписи якобы приватного разговора между ними. Митрополит назвал это попыткой вымогательства. От него якобы требовали €384 евро.