Вашингтон, 28 декабря, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Запасы западных дальнобойных ракет ATACMS, предоставленных Вооружённым силам Украины (ВСУ), практически исчерпаны после многочисленных запусков вслед за разрешением бить вглубь территории России. Об этом 27 декабря сообщает The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Уточняется, что у ВСУ осталось лишь около 50 из 500 переданных весной Вашингтоном дальнобойных ракет ATACMS, находившихся в запасах Пентагона. Как утверждает издание, украинская армия якобы не использовала эти ракеты для ударов вглубь территории России, а применяла их по новым российским регионам.

Источники издания предположили, что на момент получения разрешения от Белого дома бить вглубь территорий России у ВСУ осталось максимум около 50 ракет. ВСУ не могли рассчитывать на поставки новых ATACMS, поскольку США приняли решение отправить вооружение на Ближний Восток и в Азию. Великобритания также не обладала достаточным количеством Storm Shadow для передачи Украине.

При этом у Киева наблюдается дефицит не только ракет, но и времени, так как избранный президент США Дональд Трамп публично признал «большой ошибкой» допуск американских ракет большой дальности на территорию России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, чиновники из США и НАТО считают, что Украине стоит осмотрительнее использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS и очень избирательно подходить к выбору целей для ударов.

21 ноября российская армия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Президент России Владимир Путин 28 ноября отметил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Он уточнил, что угроза новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ.

Путин 26 декабря допустил, что Россия при необходимости может снова применить гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник» в ответ на обстрелы её территории, но не будет спешить с этим решением.