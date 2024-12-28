Вашингтон, 28 декабря, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Количество бездомных в Соединённых Штатах достигло максимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом 27 декабря сообщило министерство жилищного строительства и городского развития США, пишет Bloomberg.

C. G. P. Grey Бездомный в Нью-Йорке

В докладе ведомства отмечается, что в январе 2024 года 771 480 человек в США оказались бездомными на одну ночь, это на 18% больше, чем в прошлом году. Для сравнения: в январе 2023 года общее количество людей без жилья, вынужденных жить на улице, в машине, приютах или во временных убежищах, превысило 650 тыс.

При этом в 2024 году резко выросло число бездомных в семьях с детьми: прирост за год составил 39%, до 259 473 человек.

Поясняется, что рост числа бездомных обусловлен такими факторами, как высокая арендная плата на фоне инфляции и стагнации заработной платы, а также наплыв мигрантов. Кроме того, существенное влияние на рост числа бездомных оказали стихийные бедствия и кризис в здравоохранении.

В частности, на рост числа бездомных повлияли лесные пожары, произошедшие в прошлом году на Гавайях и оставившие без крова около пяти тысяч человек, по данным на январь 2024 года. Также рост бездомности связывают с последствиями локдаунов во время пандемии COVID-19 и широким распространением наркотиков, принявшим характер эпидемии.

Уточняется, что оценки числа бездомных, представленные властями США, могут быть занижены, так как в итоговую цифру не включён ряд категорий граждан и те, у кого нет собственного жилья, но проживают у друзей или родственников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как писало в сентябре 2024 года издание The Wall Street Journal, количество бездомных в США значительно выросло и может побить прошлогодний рекорд, составивший 653 тыс. человек.

В Сан-Франциско городские власти в рамках борьбы с растущим числом бездомных на улицах начали выдавать им билеты в один конец. Мэр города Лондон Брид выбрала «более жёсткий» подход к проблеме роста числа бездомных. Согласно решению Брид, бездомным запрещено оставаться на тротуарах для ночёвки, а полицейским разрешили выписывать штрафы людям, которые лежат, сидят или устанавливают палатки в пешеходных зонах.