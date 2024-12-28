Брюссель, 28 декабря, 2024, 05:39 — ИА Регнум. В Евросоюзе вступила обязательная норма по продаже смартфонов и других портативных устройств с наличием единого разъёма для зарядки типа USB-C. Об этом говорится в сообщении Совета Европейского союза.

«Страны — члены Евросоюза должны быть полностью готовы к новым правилам для всех устройств не позже 28 декабря 2024 года», — сказано на сайте Совета.

Отмечается, что исключением являются портативные компьютеры. Однако для этого вида устройств аналогичные требования вступят в силу не позже 28 апреля 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года Еврокомиссия приняла решение о введении единого стандарта разъёма для зарядных устройств в ЕС. Эти правила распространяются на смартфоны, планшетные компьютеры и наушники.

После решения ЕС сенаторы США Эдвард Марки и Элизабет Уоррен направили в министерство торговли США предложение о введении единого стандарта зарядных устройств для гаджетов. Сенаторы США тогда призвали ведомство ввести аналогичные нормы и в Соединённых Штатах. В письме сенаторов отмечалось, что эта мера позволит снизить вред, наносимый окружающей среде из-за электронных отходов. Также введение единого стандарта поможет в борьбе с досрочным устареванием бытовой электроники.

Порты USB-C используются в большинстве смартфонов под управлением операционной системы Android. Так, до 2023 года смартфоны iPhone компании Apple оснащались портами альтернативного стандарта Lighting.