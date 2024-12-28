* СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 декабря, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Блогеру Юрию Дудю (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Цитата из клипа «Беслан. Помни / вДудь» пользователя вДудь. youtube.com Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«Дудю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»)», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Отмечается, что в случае возбуждения уголовного дела Дудю грозит до двух лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. 31 декабря того же года он прекратил предпринимательскую деятельность. Блогер неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта 2024 года он прекратил помечать публикации в Telegram-канале соответствующей маркировкой. Повторное нарушение закона об иноагентах в течение года может привести к возбуждению уголовного дела против него.

В октябре в отношении Юрия Дудя завели административное дело после интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура в ходе проверки установила, что Дудь разместил на YouTube видеоматериал без указания на то, что он произведён и распространяется иностранным агентом.

22 октября Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск Дудя к Минюсту, поданной из-за того, что его не уведомили должным образом о факте присвоения ему статуса иноагента. Блогер намеревался обжаловать решения двух судов — Лефортовского районного и Мосгорсуда.