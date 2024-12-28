Москва, 28 декабря, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является опьянённым властью неадекватным человеком, достаточно долго употребляющим наркотические средства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Я хочу сказать, что слушать Зеленского опасно. По двум причинам. Во-первых, потому что он ненормальный человек. Это не фигура речи. Это не попытка обозвать его. Это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием — опять же, давайте говорить и называть вещи своими именами — наркотиков. Причём достаточно долго употребляет наркотические средства», — отметила дипломат в беседе с RT.

Захарова подчеркнула, что глава киевского режима «опьянён властью и собственными амбициями». Помимо этого, отметила представитель МИД, Зеленский является «просроченным» президентом, полномочия главы государства которого истекли. Дипломат также отметила, что Зеленский ежедневно делает противоречащие друг другу заявления.

«Его заявления противоположны друг другу, они абсолютно противоречивы. Поэтому, мне кажется, опираться на то, что говорит Зеленский, и вообще пытаться найти в этом логику — чрезвычайно не просто наивно, но и опасно», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 декабря заявил, что Москва готова на переговоры с любым представителем Украины, но подписывать документы будет только с легитимными властями. Пока легитимность есть только у Верховной рады, так как срок полномочий Зеленского уже истёк.

Выборы на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили. Это решение объяснялось военным положением на Украине.

На нелегитимность главы киевского режима после 20 мая также указал один из авторов действующей украинской конституции Дмитрий Табачник. Он отметил, что сроки полномочий определяются только статьями конституции.