Хельсинки, 28 декабря, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Землетрясение, самое сильное за всю историю наблюдений, произошло в Рождество в столице Финляндии городе Хельсинки. Об этом 27 декабря сообщила телекомпания Yle.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Уточняется, что подземные толчки сейсмологи зафиксировали утром около 07:53 по Гринвичу (10:53 мск) 25 декабря в районах Кяпюля, Валлила и Хаага. Магнитуда землетрясения составила 1,1. Как пояснил сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен, это самое мощное землетрясение на территории города за всю историю наблюдений.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 1,8.

При этом причины подземных толчков не определены. Признаков, указывающих на техногенный характер землетрясения, не наблюдается. По словам Вейкколайнена, подобные землетрясения в Финляндии могут быть вызваны различными причинами. Среди самых распространённых причин специалист назвал расширение Атлантического океана, подъём земной коры и локальные движения водных масс в горных породах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина предупредила жителей Москвы о землетрясениях, которые ожидаются в период новогодних праздников. Она пояснила, что в столице за последнее время построили много высотных зданий, а под поверхностью очень много полостей. Из-за этого может произойти перераспределение напряжения, что спровоцирует искусственные землетрясения.