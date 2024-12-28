Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Экс-капитана московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова остановили пьяным за рулём в Ростовской области. Об этом пишет газета KP.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники ДПС с помощью алкотестера выявили у спортсмена 0,8 промилле, после чего был составлен протокол. Автомобиль Глушакова отогнали на штрафстоянку. В настоящее время футболисту грозит лишение водительских прав.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Глушаков покинул расположение футбольного клуба «Ростов». 37-летний футболист принял участие в двух сборах команды. В конце января было объявлено, что он покинул костромской «Спартак».

Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также он играл за «Ахмат», «Химки» и «Нижний Новгород». В составе сборной России Глушаков провёл 57 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.