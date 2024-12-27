Москва, 28 декабря, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Россия продолжит фиксировать случаи применения киевском режимом запрещённых токсичных химикатов против российских военных и мирного населения и доводить до сведения государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН. Об этом 27 декабря сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Российская Федерация будет и далее фиксировать и доводить до сведения государств — участников КЗХО и членов ООН данные о применении вооруженными формированиями киевского режима токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения, а также о планах украинских боевиков организовать провокации в отношении химпредприятий Донбасса и других регионов Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что Россия с 2022 года на постоянной основе информировала ОЗХО о фактах подготовки и проведения спецслужбами Украины и её националистическими формированиями провокаций в отношении промышленных предприятий России. Однако, несмотря на это, ВСУ продолжают систематически применять токсичные химикаты, в том числе включённые в Списки 2 и 3 КЗХО, а также ХСББ против подразделений российских военных и мирных жителей, отметили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин 29 ноября заявил, что Запад категорически не хочет воспринимать доказательства и предостережения России о применении химического оружия киевским режимом. Постпред выразил надежду, что технический секретариат ОЗХО не будет втянут в политические игры и будет действовать беспристрастно, объективно и с надлежащим профессионализмом.

Замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский 25 ноября заявил, что Россия передала ОЗХО уже более 30 нот, подтверждающих применение Украиной запрещённых веществ. Две из них были направлены в октябре и ноябре. Киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты против Вооружённых сил РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне специальной военной операции, подчеркнул он.