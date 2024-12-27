Париж, 28 декабря, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Угрозы тюремным заключением в адрес уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили назвал неприемлемыми министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад 27 декабря в соцсети X.

ИА Регнум Саломе Зурабишвили

«Угрозы «Грузинской мечты» посадить в тюрьму президента Саломе Зурабишвили неприемлемы и несовместимы ни с какими европейскими перспективами. Насилие и запугивание демонстрантов должны быть прекращены. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа», — написал Аддад.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Грузии Зурабишвили пообещала «свержение режима», если правящая партия «Грузинская мечта» не придёт к компромиссу с оппозицией по вопросу назначения новых парламентских выборов. По мнению президента Грузии, кризис в стране достиг такой стадии, когда уже не осталось законных, конституционных путей его преодоления, кроме назначения новых выборов.

Зурабишвили рискует понести уголовную ответственность за назначение в Грузии новых парламентских выборов, считает премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что проведение выборов в парламент, согласно законодательству республики, может осуществляться лишь в трёх случаях: если истёк четырёхлетний срок полномочий депутатов, если ЦИК или Конституционный суд аннулирует итоги ранее прошедших выборов или если парламент не выражает доверия правительству.

Полномочия нынешнего президента Грузии прекратятся 29 декабря. Парламент ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили. Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов и потому считает, что этих выборов не было.