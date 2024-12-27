Лондон, 28 декабря, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Развёрнутая американскими военными в Израиле батарея противоракетных комплексов THAAD впервые приняла участие в перехвате баллистической ракеты хуситов в октябре 2024 года. Об этом говорится в публикации британского агентства Reuters, которое ссылается на знакомый с ситуацией источник.

U.S. Missile Defense Agency Комплекс ПРО THAAD

Как отмечается в публикации, система THAAD была задействована в нейтрализации ночной атаки баллистической ракеты, запущенной йеменским движением хуситов.

«Это первый случай применения системы THAAD, развернутой в Израиле», — уточняет агентство.

Вместе с этим, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), баллистическая ракета хуситов была уничтожена, однако израильские военные не стали уточнять, каким именно оружием это было сделано. Как пояснил источник Reuters, вывод об успешном перехвате ракеты был сделан на основе некоего анализа.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — это система противоракетной обороны, разработанная для перехвата баллистических ракет на конечной стадии их полёта. Система предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности, обеспечивая защиту объектов от возможных ракетных атак. Система использует ракеты-перехватчики, которые могут уничтожать цели на высоте до 150 километров в атмосфере. THAAD является мобильной системой и может быть быстро развёрнута в различных регионах, что позволяет оперативно реагировать на угрозы.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве. По утверждению движения, запущенная ракета «успешно достигла своих целей, обойдя американские и израильские системы перехвата». Оно также называло атаку по израильской военной базе частью «пятого этапа эскалации» в рамках противостояния Израилю.

22 ноября хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе Неватим в Израиле. Утверждалось, что подобные операции не будут прекращены до завершения «агрессии Израиля в Газе и Ливане».