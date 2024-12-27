Берлин, 28 декабря, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Германия беззащитна перед новейшим российским ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а перехват такой цели практически невозможен. Об этом 27 декабря сообщило издание Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ.

ИА Регнум Орешник

«Горькое осознание: Германия беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — уточняется в материале.

В МИД Германии указали, что «Орешник» отличается манёвренностью при высокой скорости приближения и многозарядностью боеголовки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как пишет издание InfoBRICS, комплекс баллистической ракеты средней дальности «Орешник», а также истребители Су-57, Су-34 и Су-35С показали свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что западным странам «остаётся только мечтать» о таких видах вооружений, как «Орешник».

21 ноября российская армия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Как указал президент РФ Владимир Путин, Россия при необходимости может снова применить гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник» в ответ на обстрелы её территории, но не будет спешить с этим решением. Глава России подчеркнул, что это оружие мощное, оно предназначено для решения определённых задач.