Си Цзиньпин призвал чиновников остановить массовые убийства в Китае
AP: Си Цзиньпин призвал чиновников остановить массовые убийства в Китае
Пекин, 28 декабря, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Председатель Китая Си Цзиньпин приказал местным органам власти предпринять меры по предотвращению массовых убийств в стране. Об этом пишет Associated Press (AP).
«Лидер Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы недавняя волна массовых убийств, потрясшая страну, не повторилась. Он приказал местным органам власти предотвращать будущие «экстремальные случаи», — говорится в публикации.
Отмечается, что местные чиновники поспешили пообещать, что будут рассматривать все виды личных споров, которые могут спровоцировать агрессию: от супружеских проблем до разногласий по поводу наследства.
«Министерство юстиции пообещало пресечь конфликты, рассмотрев споры по поводу наследства, жилья, земли и невыплаченной заработной платы. Однако многие выразили обеспокоенность по поводу того, как будут выявляться подобные споры», — пишет AP.
Как передавало ИА Регнум, 12 ноября в провинции Гуандун водитель автомобиля наехал на пешеходов в Чжухай. В результате 35 человек погибли, ещё 43 получили травмы. Полицией был задержан 62-летний водитель автомобиля. Он находится в коме после попытки совершить суицид на месте происшествия.
В середине ноября в провинции Цзянсу мужчина напал с ножом на учащихся и педагогов училища в Исине. Восемь человек погибли, 17 получили ранения.
В начале октября минимум три человека погибли и ещё 15 пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины в супермаркете Шанхая. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении мужчину 37 лет.