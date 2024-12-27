Пекин, 28 декабря, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Председатель Китая Си Цзиньпин приказал местным органам власти предпринять меры по предотвращению массовых убийств в стране. Об этом пишет Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Лидер Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы недавняя волна массовых убийств, потрясшая страну, не повторилась. Он приказал местным органам власти предотвращать будущие «экстремальные случаи», — говорится в публикации.

Отмечается, что местные чиновники поспешили пообещать, что будут рассматривать все виды личных споров, которые могут спровоцировать агрессию: от супружеских проблем до разногласий по поводу наследства.

«Министерство юстиции пообещало пресечь конфликты, рассмотрев споры по поводу наследства, жилья, земли и невыплаченной заработной платы. Однако многие выразили обеспокоенность по поводу того, как будут выявляться подобные споры», — пишет AP.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября в провинции Гуандун водитель автомобиля наехал на пешеходов в Чжухай. В результате 35 человек погибли, ещё 43 получили травмы. Полицией был задержан 62-летний водитель автомобиля. Он находится в коме после попытки совершить суицид на месте происшествия.

В середине ноября в провинции Цзянсу мужчина напал с ножом на учащихся и педагогов училища в Исине. Восемь человек погибли, 17 получили ранения.

В начале октября минимум три человека погибли и ещё 15 пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины в супермаркете Шанхая. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении мужчину 37 лет.