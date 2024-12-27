Братислава, 28 декабря, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Остановка транзита российского газа через территорию Украины будет стоить Евросоюзу 120 млрд евро в 2025–2026 годах. Такую оценку дал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

ИА Регнум Роберт Фицо, газ

«Невероятных 120 миллиардов евро заплатит Европа за остановку потока российского газа в Европу через Украину, а потом через Словакию в другие европейские страны», — заявил Фицо.

Он пояснил, что остановка транзита через Украина обойдётся ЕС в 2025–2026 годах порядка 50 млрд евро. Кроме того, сокращение выработки электроэнергии из газа будет стоить сообществу ещё 70 млрд евро, что приведёт к росту цен на голубое топливо и ослабит европейскую экономику, отметил Фицо

Как передавало ИА Регнум, Фицо также отмечал, что Словакия рассмотрит возможность остановить поставки электроэнергии Украине из-за того, что Киев решил отказаться от транзита российского газа в Европу в 2025 году. Фицо уточнил, что этот вопрос в Словакии начнут рассматривать после 1 января. При этом можно будет договориться о другом методе, добавил он.

1 января 2025 года заканчивается действие договора между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Украинский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил, что Киев остановит транзит.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина также создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке. После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.