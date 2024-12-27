Тбилиси, 28 декабря, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Санкции США, введенные против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, назвал наградой за защиту интересов страны премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе., сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Де-факто санкции против господина Бидзины Иванишвили уже действовали, и эти неофициальные санкции действовали по единственной причине — этот человек не отказался от национальных интересов нашей страны», — заявил Кобахидзе.

Премьер напомнил, что Иванишвили три года находился под фактическими санкциями за то, что служил интересам своей страны, при этом США его шантажировали официальными санкциями, но теперь инструмент шантажа утерян.

«Эта официальная санкция уже реализована. Ничего особенного, фактически это награда за защиту национальных интересов нашей страны», — добавил Кобахидзе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США ввели санкции в отношении бывшего грузинского премьер-министра, основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Его именем пополнился санкционный список граждан, уличённых в связях с Россией.

с 28 ноября в Тбилиси активизировались протесты, поводом для которых стало решение грузинских властей не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления республики в Евросоюз до конца 2028 года. После серии протестов премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что власти пресекли попытку «майдана».

12 декабря США ввели визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии».

19 декабря Великобритания также ввела санкции против пяти грузинских чиновников. Под ограничения попали глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместитель Александр Дарахвелидзе, начальник полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава спецназа Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.