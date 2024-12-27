Весь мир, 27 декабря, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Комплекс баллистической ракеты средней дальности «Орешник», а также истребители Су-57, Су-34 и Су-35С показали свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет издание InfoBRICS.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве», — отмечают авторы публикации.

Вместе с этим издание обратило внимание на постоянную модернизацию истребителя пятого поколения Су-57 для повышения его боевых возможностей.

Помимо этого, автор статьи считает, что западным странам «остаётся только мечтать» о таких видах вооружений, как «Орешник».

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября российская армия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя новейшее вооружение, отметил, что всё, что находится в эпицентре взрыва «Орешника», превращается в пыль. Мощность этих ракет сопоставима с мощностью ядерного удара, но они не относятся к оружию массового поражения.