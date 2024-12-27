Киев, 27 декабря, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Названия Москвы и Минска, а также изображение медали «Золотая Звезда» демонтировали на аллее городов-героев, расположенной на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба музея в соцсети.

Музей истории Украины во Второй мировой войне

«Сегодня музей войны произвёл… демонтаж букв, которыми выложены названия городов и изображение советской медали «Золотая Звезда», текстовых надписей на аллее городов-героев», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что по инициативе музея специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины провели обследование бронзовых барельефов и сделали вывод, что их необходимо демонтировать якобы для последующей реставрации.

Музей также опубликовал видеозапись, где на аллее городов-героев можно увидеть пустующие постаменты, на которых раньше были прикреплены названия городов Москвы и Минска, а также медали «Золотая Звезда». В музее не уточнили, сколько времени займёт реставрация, и возвратят ли вообще буквы и медали на постаменты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Киеве на щите монумента «Родина-мать», на котором в 2023 году заменили советский герб на трезубец, появилась коррозия.

6 августа 2023 года украинский герб трезубец был установлен вместо герба СССР на монументе «Родина-мать». Советский герб решили отправить на хранение в музей. Работы по подъёму трезубца должны были произвести 5 августа, однако в течение дня они несколько раз переносились. В итоге из-за наступления темноты работы были перенесены на следующий день.

Как сообщало министерство культуры Украины, общая стоимость работ по трансформации монумента составляет 28 млн гривен ($765 тыс.).

Ранее власти Киева были намерены сменить название монументы «Родина-мать» на «Украина-мать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти решились на такой шаг, потому что не могут снести монумент. Кроме того, она добавила, что замена советской символики на украинский трезубец на монументе явила всю сущность киевского режима.