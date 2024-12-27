Москва, 27 декабря, 2024, 22:12 — ИА Регнум. На большей части России ожидается превышение температурной нормы, отрицательные отклонения от нормы ожидаются только в азиатской части РФ. Об этом 27 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Если посмотреть на прогноз аномалий средней температуры на январь, то видно, что огромная территория страны занята положительными аномалиями, то есть класс выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае», — отметил синоптик.

Вместе с этим Вильфанд добавил, что на территории европейской части России ожидается норма или превышение среднего показателя температуры воздуха. Помимо этого, по словам специалиста, на остальной азиатской части страны вероятна аномально низкая температура на фоне антициклона.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Вильфанд рассказал, что в Новый год температура в Московском регионе будет на уровне от нуля до минус пяти градусов, возможен небольшой снег. Эксперт уточнил, что 2 и 3 января в Московской области ночью температура будет варьироваться от минус двух до минус семи градусов, а днём — от нуля до минус пяти градусов. В столице же температура может достигнуть максимум минус пяти градусов ночью, а днём — до минус трёх.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы сохранится в Москве и Московской области до конца 2024 года. Отмечалось, что в ожидающейся 31 декабря погоде «есть загадка», однако Новый год не будет холодным.