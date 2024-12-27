Ташкент, 27 декабря, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух граждан России по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря президента республики Комила Алламжонова. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

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«Граждане РФ Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия», — говорится в Telegram-канале генпрокуратуры.

Ведомство уточнило, что двоих россиян заочно арестовали и привлекли по делу в качестве обвиняемых.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Узбекистане двое неизвестных в масках попытались обстрелять из пистолетов и автомата Калашникова автомобиль, в котором находился Алламжонов. Оружие дало осечку, злоумышленники сбежали, не выполнив задуманное.

В тот же день Узбекистан обратился в Интерпол, чтобы объявить Расаева и Темирханова в международный розыкс. Якобы им предложили $1,5 млн за убийство бывшего пресс-секретаря, а также руководителя Национального агентства перспективных проектов Узбекистана Дмитрия Ли.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «прозападным сценарием» ситуацию с покушением на Алламжонова. По его мнению, это проявление закулисных игр. Он призвал тщательно провести расследование и не притягивать к покушению чеченский след.

Российский политолог Илья Гращенков назвал дело о покушении чиновников в Узбекистане важным испытанием для российско-узбекистанских отношений. Он также отметил важность реакции со стороны РФ.