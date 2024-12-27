Сана, 27 декабря, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Столица Йемена Сана подверглась 27 декабря авиаудару. В городе прогремели мощные взрывы, сообщил Al Arabiya.

Mohammed Mohammed/Global Look Press

Удар был нанесён по аэропорту Саны и другим жизненно важным объектам в самом городе и в прибрежной провинции Ходейда, включая две электростанции и нефтяной порт.

Как сообщало ИА Регнум, йеменские хуситы 16 декабря нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива. Как заявил представитель хуситов Яхья Сариа, это стало ответом на продолжающиеся атаки Израиля на Палестину.

После этого по Сане неоднократно были нанесены удары. Массированному авиаудару столица Йемена подверглась 22 декабря. Кроме того, 26 декабря Армия обороны Израиля нанесли по Сане серию авиаударов.

В это время в аэропорту столицы Йемена находился глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он не пострадал. По данным хуситов, шесть человек погибли и ещё 40 получили ранения.

Сариа 27 декабря сообщил, что хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Работа воздушной гавани была приостановлена.