Киев, 27 декабря, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа (СПГ) объемом около 100 млн куб. м. Об этом сообщил украинская энергокомпания «ДТЭК».

Иван Шилов ИА REGNUM

«ДТЭК сегодня принял первую партию сжиженного природного газа из США после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции», — говорится в сообщении.

Как отмечает «ДТЭК», на Украину идёт СПГ объёмом 100 млн куб. Груз в СПГ-терминал Ревитуса доставил утром 27 декабря танкер Gaslog Savannah.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января 2025 года договор о транзите российского газа, заключённом «Газпромом» и «Нафтагазом» в 2019 году, перестанет действовать. Решение отказаться от транзита принял Киев.

В июне «ДТЭК» объявил о подписании соглашения на поставку СПГ на Украину и в Восточную Европу из США.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 20 декабря заявил, что в семь часов утра 1 января транзит российского газа будет перекрыт. Он сообщил, что по запросу Европейсого союза Украина возобновит транзит газа, но только не российского.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 18 декабря заявил, что выступает за сохранение транзита российского газа, подчеркнув, что из-за отказа Украины газ в ЕС сильно подорожает.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что киевский режим фактически наказывает ЕС, закрывая возможность транспортировки газа.