Курск, 27 декабря, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны российской армии 27 декабря сбили над Курской областью ещё две ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Ещё две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области во время ракетной опасности. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в Telegram-канале правительства.

Информации о пострадавших и повреждениях объектов нет. Ракетную опасность в Курской объявили в 16:23 мск. Её отметили через 12 минут.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 декабря над Курской областью сбили одну украинскую ракету. Данных о последствиях не сообщали.

Российские средства ПВО 26 декабря ликвидировали две ракеты ВСУ над Курской областью. Обломки боеприпасов повредили постройки в селе Разветье.

20 декабря украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области, применив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Силы ПВО сбили часть из них. В городе зафиксировали 15 прилётов. В ходе атаки погибли пять человек, получили ранения 12.