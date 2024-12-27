Москва, 27 декабря, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Более 4,5 тысяч детей из 17 регионов России получили новогодние подарки от группы «Черкизово». Компания традиционно старается создавать атмосферу праздника для детей, в том числе оказавшихся в непростых жизненных ситуациях.

Александр Гальперин/РИА Новости

В числе получателей новогодних подарков — ребята из малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитанники разных социальных учреждений.

Кроме того, второй год подряд компания выступила спонсором новогодней акции по психоэмоциональной поддержке детей с тяжелыми заболеваниями. Акция проводится организацией «Больничные клоуны» в партнерстве с благотворительным фондом «Дом с маяком». Клоуны превращаются в Дедов Морозов и Снегурочек и выезжают на дом и в больницы к детям, чтобы подарить им так нужные для праздника положительные эмоции. «Черкизово» в 2024 году помогла организации «Больничные клоуны» совершить 26 выездов в больницы Москвы и 59 выездов в больницы Казани, Рязани и Ростова-на-Дону.

В Челябинске «Черкизово» поучаствовала во флешмобе благотворительной акции «Снеговики-добряки», которая проводится уже шестой год подряд. Ее участники — представители местного бизнеса, помогающие тяжелобольным детям исполнять их мечты. Во время флешмоба в парке Гагарина для детей было слеплено более сотни уникальных снеговиков. Своего снеговика слепили и работники компании, которые в этом году исполнили желания пятерых ребят из Аргаяшского района Челябинской области.

В свою очередь, сотрудники центрального офиса «Черкизово» в Москве собрали рекордное количество подарков для подопечных фонда «Подари жизнь» в рамках ежегодной акции «Елка добра». Подарков было так много, что для их доставки в этом году понадобилось заказывать уже не легковую, а грузовую машину.

«Новый год — самый долгожданный праздник для многих россиян, особенно детей», — сказала директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова.

Она добавила, что каждый декабрь сотрудники компании стараются сделать так, чтобы как можно больше ребят, нуждающихся во внимании и поддержке, провели эти праздничные дни в атмосфере радости и волшебства.

«Улыбки на их лицах — это лучший подарок для нас!», — подчеркнула Михайлова.