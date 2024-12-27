Мадрид, 27 декабря, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Российские моряки, которые выжили после крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море, 27 декабря вылетели из Мадрида в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Испании.

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«27 декабря российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию», — сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что в консульском отделе посольства 26 декабря им оформили все необходимые документы.

Как сообщало ИА Регнум, Ursa Major 24 декабря затонул в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. В машинном отделении судна, которое везло пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе, произошли три взрыва. Позже в нём при осмотре обнаружили пробоину 50 на 50 см. Транспортная компания «Оборонлогистика» 25 декабря заявила, что причиной крушения сухогруза был теракт.

Два члена экипажа погибли, 14 моряков смогли покинуть терпящее бедские судно на лодке. Для спасения экипажа был направлен военный российский корабль. 27 декабря стало известно, что норвежское судно, находившееся неподалёку, отказалось взять российских моряков на борт. Как объяснил судовладелец, такое решение было связано с тем, что на помощь уже шло другое судно. Моряков из шлюпки забрали на борт испанцы с судна Salvamar Drago.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ норвежцев спасти моряков является вопиющем случаем, заслуживающим тотального порицания.