Москва, 27 декабря, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Россия рассматривает все шаги в вопросе возобновления ядерных испытаний. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сергей Рябков

«Опциональность наших действий в интересах обеспечения безопасности и комплекс возможных мер, мероприятий, которые должны это материально реализовать, <…> профессионалы-практики рассматривают, вот этот комплекс не содержит никаких исключений. Мы рассматриваем весь набор возможных шагов», — констатировал он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Дипломат отметил, что в настоящий момент международная обстановка крайне сложная, а политика США предельно враждебна по отношению к России.

«Мы постоянно подчёркиваем, какие именно условия должны быть созданы для потенциального возобновления стратегического диалога с США. Прежде всего это предполагает отказ Вашингтона от курса на подрыв нашей безопасности и нанесение нам стратегического поражения», — подчеркнул Рябков.

Как ранее передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после окончания гибридной войны Запада с Россией в ближайшие 100 лет дружбы между США и РФ не предвидится. По его словам, российской стороне после разрешения напряжённой геополитической ситуации в принципе стоит игнорировать Соединённые Штаты.

18 декабря Рябков подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть любые предложения новой американской администрации, направленные на нормализацию двусторонних отношений. Тем не менее пока что, по словам российского лидера, коллективный Запад во главе с США продолжает толкать Россию к красной черте, на что она не может не отвечать.