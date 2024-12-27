Москва, 27 декабря, 2024, 19:49 — ИА Регнум. В пятницу Папа Римский Франциск провёл аудиенцию со своей любимой российской оперной певицей Светланой Касьян и её супругом, главой Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин и Дональд Трамп

«У понтифика это была первая встреча после католического Рождества. Одна из главных тем — ситуация на Украине и возможности урегулирования конфликта на основе справедливого мира, с учётом интересов России. Папа предложил Ватикан в качестве площадки для будущей встречи [президента России] Владимира Путина и [избранного президента США] Дональда Трампа», — рассказал ИА Регнум Леонид Севастьянов.

В честь юбилейного года Ватикана глава Римско-католической церкви также возвел супругов и их детей в наследственное дворянское звание «за заслуги в продвижении мира и христианской веры».

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря Папа Римский во время традиционного рождественского послания «Граду и миру» призвал набраться мужества для начала мирных переговоров по Украине. Он также призвал остановить войны по всему миру — в секторе Газа, Ливане, Сирии, Мьянме, в Африке и Латинской Америке, и рассказал, что молится за прекращение огня и за освобождение заложников.