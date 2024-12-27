На Украине за год пропали без вести около 60 тыс. человек
Киев, 27 декабря, 2024, 20:03 — ИА Регнум. На Украине порядка 60 тыс. человек числятся пропавшими без вести в 2024 году. Об этом сообщает издание «Укринформ», ссылаясь на начальника управления по делам пропавших без вести МВД Украины Дмитрия Богатюка.
«С момента действия Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в него были внесены сведения о более 70 тыс. человек, которые считались пропавшими без вести. По состоянию на сегодня, около 60 тыс. до сих пор находится в активном розыске», — заявил он.
Отмечается, что остальные 10 тыс. граждан либо установлены и возвращены домой, либо нашлись среди погибших.
Как передавало ИА Регнум, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу и обсудила с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом списки военнопленных и пропавших без вести.
Ранее также сообщалось, что украинские дальнобойщики массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны, и отказываются возвращаться, так как боятся, что их отправят на фронт, признал сбежавший в Россию украинец Артём Шевченко. По его словам, из 20 сотрудников 17 человек не пришли с рейса, в связи с чем компания начала активно нанимать на работу женщин. Многие мужчины не выходят из домов, боясь, что они будут задержаны сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата) на улицах.