Киев, 27 декабря, 2024, 20:03 — ИА Регнум. На Украине порядка 60 тыс. человек числятся пропавшими без вести в 2024 году. Об этом сообщает издание «Укринформ», ссылаясь на начальника управления по делам пропавших без вести МВД Украины Дмитрия Богатюка.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

«С момента действия Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в него были внесены сведения о более 70 тыс. человек, которые считались пропавшими без вести. По состоянию на сегодня, около 60 тыс. до сих пор находится в активном розыске», — заявил он.

Отмечается, что остальные 10 тыс. граждан либо установлены и возвращены домой, либо нашлись среди погибших.

Как передавало ИА Регнум, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу и обсудила с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом списки военнопленных и пропавших без вести.

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