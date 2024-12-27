Киев, 27 декабря, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Украинским подросткам 15-ти лет уже сейчас надо готовиться воевать. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил боевик нацбатальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.

Сергей Корсун ИА Регнум

«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придётся воевать», — приводит украинское издание «Страна. ua» его слова.

Военный отметил, что украинская армия нуждается в людях, особенно в призывниках. Однако с этим возникают серьёзные проблемы, и ситуация, по его словам, продолжает ухудшаться.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.

Представитель 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергей Лунич 24 декабря заявил, что командование ВСУ приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет. В его бригаде ожидают скорого прибытия призывников в возрасте около 20 лет. Поручено организовать всё для немедленного обучения новобранцев.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.