Вашингтон, 27 декабря, 2024, 19:37 — ИА Регнум. США ввели санкции в отношении бывшего грузинского премьер-министра, основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов США 27 декабря.

Yi Gaochao/Global Look Press Бидзина Иванишвили

Отмечается, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) пополнило его именем санкционный список граждан, уличённых в связях с Россией.

«Присвоение статуса, связанного с Россией», — сообщается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, с 28 ноября в Тбилиси активизировались протесты, поводом для которых стало решение грузинских властей не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления республики в Евросоюз до конца 2028 года. После серии протестов премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что власти пресекли попытку «майдана».

12 декабря США ввели визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии». В Госдепе подчеркнули, что США осуждают акты насилия против протестующих и представителей оппозиции, и пригрозили подготовить дополнительные шаги для привлечения к ответственности «подрывающих демократию» в Грузии лиц.

19 декабря Великобритания также ввела санкции против пяти грузинских чиновников. Под ограничения попали глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместитель Александр Дарахвелидзе, начальник полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава спецназа Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. На следующий день, посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда вызвали в грузинский МИД.