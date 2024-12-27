Баку, 27 декабря, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Эксперты назвали предварительной причиной крушения пассажирского самолёта Embraer 190 в аэропорту Актау внешнее вмешательство. Об этом 27 декабря сообщил министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

«Предварительный вывод, к которому пришли эксперты, заключается в том, что обломки самолёта на земле и показания свидетелей дают основания утверждать о внешнем вмешательстве», — процитировал его портал Axar.

По его словам, в ходе расследования также предстоит определить, по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке в Актау. Министр транспорта подчеркнул, что главный вывод — экипаж лайнера совершил наиболее оптимальную посадку, проявив героизм. Так, благодаря решению пилотов некоторые из людей на борту смогли остаться в живых.

Набиев добавил, что Азербайджан решил привлечь международных экспертов к расследованию. На месте авиакатастрофы уже побывали представители Embraer.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них спаслись. Также в числе выживших трое членов экипажа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря призвал не давать поспешных оценок причинам крушения без результатов официального расследования. По его словам, в России только авиационные власти могут изучить крушение воздушного судна в Актау и обнародовать соответствующую информацию.

МИД РФ в тот же день назвал политическим заказом ложную информацию о переговорах России с представителями МИД Азербайджана и Казахстана для выработки общей версии касательно причин крушения. В министерстве напомнили, что расследование проводят профильные ведомства, а попытки пропиариться на трагедии людей охарактеризовали. как недостойные и неприемлемые.