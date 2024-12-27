Осло, 27 декабря, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Норвежский судовладелец Bulkship Management AS заявил, что Oslo Carrier 3 не помогло тонущим российским морякам с сухогруза Ursa Major, потому что к ним уже шло другое судно. Об этом 27 декабря говорится в официальном заявлении компании.

Социальные сети

Отмечается, что операцию проводил Морской спасательно-координационный центр в Картахене. Он отдал приказ капитану Oslo Carrier 3 не брать на борт экипаж с терпящего бедствие Ursa Major, поскольку к месту происшествия уже шла спасательная лодка. При этом, отметил судовладелец, спасательная шлюпка была закреплена вдоль борта Oslo Carrier 3 до прибытия лодки.

«Погода была хорошей, никто из членов экипажа в спасательной шлюпке не пострадал, и им не угрожала непосредственная опасность», — заявили в Bulkship Management AS.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря сухогруз Ursa Major после взрыва в машинном отделении затонул в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Сухогруз вёз пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе. Для спасения экипажа был направлен военный российский корабль.

Позже стало известно, что норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось спасать российских моряков. Находящихся в шлюпке 14 человек забрали на борт испанцы с судна Salvamar Drago. Двое моряков пропали без вести.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 27 декабря заявил, что Норвегии нельзя прощать отказ спасти моряков. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, отказ Норвегии принять на борт российский экипаж может быть предметом для рассмотрения в международном суде.