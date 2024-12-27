Курск, 27 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Средства противоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом 27 декабря сообщили в оперштабе региона.

MOD Russia/Global Look Press

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в Telegram-канале штаба.

По информации оперштаба, на территории Курской области 12 минут действовало предупреждение о ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Рыльск. Было зафиксировано около 15 прилётов. Во время атаки российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS. На следующий день пиротехники МЧС РФ обнаружили в городе Рыльске в Курской области боевую часть ракеты HIMARS. Её осколочно-фугасную боевую часть вывезли на полигон.

26 декабря средства противовоздушной обороны уничтожили две ракеты украинской армии над Курской областью. Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района.