Москва, 27 декабря, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Минобрнауки РФ поддерживает законопроект, позволяющий выпускнику колледжа поступать в вуз без ЕГЭ исключительно на схожую специальность. Об этом заявили 27 декабря в пресс-службе министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что подобный закон будет запрещать упрощённый переход, например, на специальность «лечебное дело» или «биотехнологии» для тех выпускников, которые освоили «сервис и туризм» по результатам вступительных испытаний и обучения.

«По действующему законодательству университет вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет. Из-за этого фиксируется немало случаев, когда абитуриенты поступают в колледж не для того, чтобы получить азы профессии, а с целью в дальнейшем поступить в университет в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки», — сообщили представители Минобрнауки в беседе с ТАСС.

Согласно данным министерства, число таких абитуриентов выросло почти в полтора раза с 2020 года — с 132 844 человек до 197 932.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря депутаты Госдумы предложили разрешить получившим среднее профессиональное образование абитуриентам поступать в вузы по внутренним экзаменам только по тем программам и профилям, которые совпадают с пройденными в колледже. Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в качестве поправок к статье 70 закона «Об образовании в РФ».

Кроме того, заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ, профессор Александр Цыганов в разговоре с ИА Регнум заявил, что данный законопроект упорядочит процедуру поступления в вузы, чтобы исключить лазейки с ЕГЭ.