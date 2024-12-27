Москва, 27 декабря, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Распространяемая информация о переговорах России с представителями МИД Азербайджана и Казахстана для выработки общей версии о причинах крушения пассажирского самолёта в Актау представляет собой дезинформацию по политическому заказу. Об этом 27 декабря заявили в Министерстве иностранных дел России.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

В МИД указали, что сообщения распространяют находящиеся в странах Запада иноагенты.

«Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось. Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами», — указано в Telegram-канале министерства.

Подчёркивается, что попытки пропиариться на трагедии людей являются недостойными и неприемлемыми.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них спаслись. Также в числе выживших трое членов экипажа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря призвал не давать поспешных оценок причинам крушения без результатов официального расследования. По его словам, в России только авиационные власти могут изучить крушение воздушного судна в Актау и обнародовать соответствующую информацию.

Позднее в этот же день «Азербайджанские авиалинии», владевшие бортом, сообщили первые результаты расследования, согласно которым самолёт рухнул в результате физического и технического внешнего вмешательства. Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев отметил, что к такому выводу пришли эксперты, изучив обломки самолёта и различные показания свидетелей.