ДНР, 27 декабря, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Солдаты 101-й бригады охраны генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным в Дзержинске (украинское название Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России.

Ashley Chan/Global Look Press

«Семеро военнослужащих 101 бригады охраны украинского генштаба сдались в плен военнослужащим 132 бригады 51 гвардейской общевойсковой армии ВС РФ», — говорится в сообщении бойцов в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские солдаты приняли такое решение после того, как им с беспилотника были сброшены листовки с подробной инструкцией по сдаче в плен. Сдавшиеся военные призывают остальных поступить так же и больше не служить киевскому режиму. Бойцы опубликовали кадры с их заявлениями.

Для перехода на сторону России украинские военные могут использовать гуманитарную частоту 149.200. В радиоэфире условия можно согласовать, связавшись с позывным «Волга».

Как ранее передавало ИА Регнум, за прошедшую неделю в плен российской армии сдался 51 украинский военнослужащий.

24 декабря Минобороны сообщило, что в ходе освобождения населённого пункта Новопустынка в Донецкой Народной Республике российские военные взяли в плен 10 украинских бойцов. По словам командира роты, перестрелка длилась всего пять минут, после чего украинские военные подняли руки со словами: «Мы сдаёмся».