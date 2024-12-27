Москва, 27 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Переданные Украине Польшей вертолёты Ми-8 и Bell 412-HP непригодны для эксплуатации и могут быть использованы только в качестве доноров запчастей. Об этом 27 декабря рассказал представитель российских силовых структур.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он сообщил, что поляки передали вертолёты для обучения личного состава в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Выяснилось, что Bell 412 находился в эксплуатации с 1993 года. Его использовал 36-й специальный полк транспортной авиации Польши. Спустя 18 лет вертолёт передали в авиационный парк главного управления полиции в Варшаве. С тех пор он находился в ангаре, поскольку местные власти не выделяли деньги на его ремонт. Теперь он попал на Украину.

«Получается, что, отдавая некондиционную технику, Варшава не только избавится от хлама, но получит хорошую компенсацию от Евросоюза», — процитировало силовика ТАСС.

Он выразил уверенность в том, что коррумпированные чиновники на Украине получат от Варшавы свои дивиденды. Всё это загоняет Украину в пропасть, добавил силовик.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал Украине устаревшие бронемашины VAB и зенитные ракеты Aster. Он заявил, что техника «хотя и старая, но ещё функциональная». По его словам 2024 году и начале 2025-го Киев может рассчитывать на сотни таких машин. Во Франции более 40 лет находившиеся на вооружении БТР VAB планируется заменить на броневики нового поколения Griffon.

В начале ноября глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава предлагает Киеву покупать у неё оружие в кредит. По его словам, Польша, учитывая военную, финансовую и экономическую помощь в пропорции к ВВП, поставила Киеау оружия и техники больше, чем любая другая страна.