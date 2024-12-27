Москва, 27 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Российский дистрибьютор китайского автомобильного бренда Kaiyi (ООО «КАИ Рус») отзовёт порядка 20 тыс. машин из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных служб. Об этом 27 декабря сообщил Росстандарт.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13 548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы», — говорится в публикации.

Отмечается, что на всех транспортных средствах проведут плановую установку блока бесплатно для автовладельцев, которых заранее проинформируют об отзыве по телефону или почте.

«Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в 2025 году с рынка РФ уйдут четыре автобренда из-за своей невостребованности, в том числе и Kaiyi. Отмечается, что это связано с низкой доходностью компании.

4 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что между Москвой и Пекином выстраивается сотрудничество в области переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию. Глава государства также сообщил, что российско-китайское сотрудничество в данной сфере началось ещё в 2015 году, подчеркнув, что оно не связано с уходом западных компаний из страны.