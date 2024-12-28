Москва, 28 декабря, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Уходящий 2024 год для фонда «Защитники Отечества» стал годом заботы, созидания и объединения. Об этом 27 декабря сообщила статс-секретарь, замминистра обороны России и председатель фонда Анна Цивилева.

Владимир Федоренко/РИА Новости Анна Цивилева

«Мы проделали большой путь, выполнили огромный объём работы, итогом которой стало формирование системы комплексной поддержки ветеранов СВО и их близких. Начиная с 1 июня 2023 года филиалы решили более 1 750 000 запросов на оказание помощи», − процитировало её Российское агентство правовой и судебной информации.

По инициативе фонда был изменён правовой статус сотрудников частных военных компаний, участники которых теперь могут получать необходимые документы. Перечень оснований для их вручения расширили вплоть до свидетельских показаний. Цивилёва напомнила о создании специальной комиссии, в которой находятся более 28 тыс. комплектов документов от сотрудников ЧВК. Уже принято положительное решение о выдаче около 15 тыс. удостоверений ветерана боевых действий сотрудникам компаний. Отдельно организована работа по выдаче удостоверений защитникам Донбасса. Их к настоящему времени получили более 27 тыс. человек.

Для удобства ветеранов спецоперации и членов семей героев упростили способы взаимодействия с фондом. На горячей линии Минобороны работает служба поддержки фонда «Защитники Отечества», запущенная в феврале. По состоянию на 24 декабря на горячую линию поступило 286 тыс. звонков. На «Госуслугах» в апреле заработала интерактивная страница с информацией о различных мерах поддержки для ветеранов СВО и членов их семей, а в мае добавлен раздел о мерах поддержки для действующих участников СВО.

По словам замминистра, фонд организовал сбор и предоставление документов для прохождения военно-врачебной комиссии ветеранам СВО с инвалидностью для определения связи травм с участием в боевых действиях. Положительные решения о причинно-следственной связи получены по 243 ветеранам спецоперации.

Для обучения участников СВО заключены соглашения с Московским финансово-промышленным университетом «Синергия», МГУ им. М. В. Ломоносова и другими вузами. Для помощи в трудоустройстве фонд сотрудничает с госкорпорацией «Ростех», с ОАО «Российские железные дороги», Министерством энергетики РФ. С начала работы в филиалы фонда поступило более 10 тыс. обращений по вопросам трудоустройства. На работу уже вышли 70% от количества обратившихся.

В рамках продвижения патриотического воспитания фонд привлекает ветеранов к проведению уроков мужества и иных бесед с детьми. Более 5 тыс. военных выступают перед молодым поколением. В более чем 35 тыс. мероприятий патриотической направленности поучаствовали 620 тыс. детей.

Для реабилитации и адаптации ветеранов спецоперации организованы комплексные физкультурные мероприятия «Кубок Защитников Отечества». В течение года провели пять региональных первенств, финальное из которых прошло в «Сириусе» 14–17 ноября. В нём приняли участие более 200 ветеранов из 62 регионов. В 2025 году запланированы четыре межрегиональных «Кубка Защитников Отечества», для ветеранов специальной военной операции Южного, Дальневосточного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

В заключение Цивилёва напомнила, что 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

«Важно не только обеспечить им всестороннюю поддержку, но и привлекать к работе в фонде, поскольку именно они являются главными носителями традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметила замминистра обороны.

Она поблагодарила руководителей и сотрудников фонда, а также всех тех, кто причастен к его работе, за неравнодушное отношение, сердечность, внимание и поддержку нуждающихся в помощи военных.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Путин назвал повышение социальных гарантий российским военнослужащим важнейшей задачей государства. Глава государства сообщил, что за последние годы в сфере поддержки военнослужащих РФ уже многое сделано. Отмечается, что в 2024 году обеспечили жильём более 55 тыс. солдат, а в ближайшие три года на жилищные субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 млрд рублей.