Сочи, Краснодарский край, 27 декабря, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи 27 декабря после приостановки полётов задержали более 10 рейсов. Это следует из расписания воздушной гавани. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИА Регнум

С задержкой вылетели самолёты в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Стамбул, Чебоксары, Ереван и ряд других городов. Также 12 бортов, которые были должны приземлиться в Сочи, отправили на запасные аэродромы в Минеральные воды и Махачкалу.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — отметили в Telegram-канале воздушной гавани, сообщив, что ограничения сняты.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря ограничения вводили в аэропортах Сочи и Казани. Также временно был закрыт на приём и выпуск самолётом аэропорт в Грозном.