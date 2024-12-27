Москва, 27 декабря, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Священный Синод Русской православной церкви в ходе заседания разжаловал главу Будапештско-Венгерской епархии митрополита Илариона (Григория Алфеева). Информацию об этом опубликовали 27 декабря на сайте РПЦ.

Vatican Media/Global Look Press Митрополит Иларион

«Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», — говорится в решении.

Синод отметил, что митрополита отправляют на покой. В качестве нового места служения ему назначили храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии. Временное управление епархией поручили митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку (Сергею Головкову).

Как передавало ИА Регнум, митрополита Илариона временно отстранили от управления епархией в Будапеште в июле в связи началом работы комиссии по изучению состояния его дел. Священника также сняли с постов председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

Перед этим бывший келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита Иллариона в домогательствах. Также были распространены аудиозаписи якобы приватного разговора между ними. Митрополит назвал это попыткой вымогательства. От него якобы требовали €384 евро.