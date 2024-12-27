Киев, 27 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. В Польше возмутились тем, как обращаются с иностранными наёмниками на Украине. Об этом рассказала газета Wyborcza 27 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам руководителя реабилитационного центра для иностранных военнослужащих Таччана Хакура-Яворска, Украина обращается с «добровольцами» как с наёмниками, хотя те рискуют жизнью, участвуя в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Мне дали неделю, чтобы покинуть Украину. Сейчас я здесь нелегально. Срок действия моего паспорта истёк, и мне всё равно некуда возвращаться, потому что в Белоруссии меня ждёт тюрьма или даже смертная казнь», — рассказал изданию 34-летний наёмник из Белоруссии, получивший ранение в боях в Авдеевке.

Газета также отмечает, что на данный момент в украинской армии помогают порядка 30 тыс. иностранных наёмников из 56 стран мира.

Как стало известно ИА Регнум, 14 ноября Следственный комитет России вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. На данный момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наёмников. В их числе — граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдавии и подданный Швеции. В отношении более чем 30 наёмников суды вынесли обвинительные приговоры.

В октября в ФСБ сообщили, что не менее 18 тыс. боевиков входят в «Интернациональный легион», участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ. Отмечалось, что среди иностранных наёмников особенно широко представлены польские, французские и грузинские боевики.