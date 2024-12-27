Пекин, 27 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Суд средней ступени города Чжухай (провинция Гуандун) приговорил к смертной казни водителя Фань Вэйцю, умышленно въехавшего в толпу пешеходов 11 ноября. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило агентство «Синьхуа».

Pogiba Aleksandra/Global Look Press

Суд заключил, что 62-летний мужчина сбил людей, чтобы выразить свой гнев из-за раздела имущества при разводе.

Было установлено, что подсудимый представляет угрозу общественной безопасности. Его поступок был признан «крайне подлым», а характер преступления и методы «чрезвычайно скверными и жестокими». Мужчину также пожизненно лишили всех политических прав.

В момент вынесения приговора в зале суда присутствовали родственники погибших и несколько депутатов Всекитайского собрания народных представителей.

Как передавало ИА Регнум, в результате наезда автомобиля на пешеходов в китайском городе Чжухай 11 ноября погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Полицией был задержан 62-летний водитель автомобиля. Он находился в коме после попытки совершить суицид на месте происшествия.

В середине ноября в провинции Цзянсу мужчина напал с ножом на учащихся и педагогов училища в Исине. Восемь человек погибли, 17 получили ранения.