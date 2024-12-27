Новороссийск, Краснодарский край, 27 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Компания «Деловые линии» доставит на побережье Черного моря 100 тонн сорбента для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Первая партия, состоящая из 20 тонн, уже передана Службе спасения в Новороссийске. Сорбент предоставил производитель «Аквапласт» в рамках безвозмездной помощи. Следующая партия из 20 тонн прибудет в Новороссийск 28 декабря.

Пресс-служба ГК «Деловые Линии» «Деловые линии» помогут в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

«Как один из крупнейших перевозчиков, мы не могли остаться в стороне, когда произошла такая масштабная экологическая катастрофа», — сообщили в пресс-службе ГК «Деловые линии». В компании добавили, что для оперативной доставки в зону чрезвычайной ситуации в срочном порядке был перераспределен транспорт. В организации перевозки активно принимали участие и волонтерские организации.

«Произошедшая авария танкеров в Черном море в очередной раз продемонстрировала, как хрупко природное равновесие и как легко человек своими необдуманными действиями может его нарушить с катастрофическими последствиями, в том числе для себя самого», — рассказала руководитель экологического проекта «Астрасбор» Александра Ирушкина. По её словам, во время таких происшествий важно объединяться, потому что важен вклад каждого: и государства, и волонтеров, и неравнодушного бизнеса.

Доставленный сорбент безопасен для животных и людей, а также является эффективным материалом для водоочистки. Свойства пористого материала позволяют надёжно запирать в своей структуре широкий спектр загрязняющих веществ, в том числе мазут.

«Море продолжает выбрасывать нефтепродукты на берег, поэтому сейчас очень важно убирать их оперативно, не давая проникать глубоко в грунт и песок», — пояснил руководитель Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Доставленный сорбент распределят на участки с самым серьезным загрязнением. «Так, две первые партии будут отправлены в штаб по ликвидации разлива в Новороссийск», — добавил Одеров.

Перевозчик также отметил, что организует транспортировку более 5000 респираторов от компании «Респираторный комплекс» для волонтеров на побережье. Груз будет доставлен из Всеволожска в Новороссийск, откуда затем добровольцы отвезут его в Анапу.