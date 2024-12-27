Нижний Новгород, 27 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» поддерживает решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать троих бывших игроков молодёжной команды ФК за участие в договорных матчах. Соответствующие заявление было опубликовано 27 декабря.

«Пари НН» категорически осуждает любые действия неспортивного характера, которые могут быть направлены на влияние на результат или участие в так называемых договорных матчах», — говорится в комментарии на сайте клуба.

Комитет РФС рассмотрел матчи нижегородского клуба с московским «ЦСКА-М» и чеченским «Ахмат-М». Никите Милюкову запретили участвовать в соревнованиях пожизненно, Захару Мозину — на пять лет, из которых реальным будет год, а остальной срок — условным. Денис Чупрунов отделался условной дисквалификацией.

ФК подчеркнул, что с самого начала помогал расследованию и предоставлял нужную информацию. Клуб назвал справедливым решение комитета РФС. Чупрунов может продолжить выступать за нижегородскую команду.

Как передавало ИА Регнум, спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов 13 декабря заявил, что знает о договорных футбольных матчах в Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Якобы представители местного руководства нередко договариваются о результатах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре заявил о коррупции в российском футболе. По его информации клуб «Крылья Советов» должен около 36 млн рублей вероятным преступникам из судейского корпуса. РФС назвал заявление главы региона основанием для обращения в правоохранительные органы.