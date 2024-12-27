Грозный, 27 декабря, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В Чечне 28 декабря объявили днём траура в связи с крушением в казахстанском Актау самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Соответствующий указ подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В связи с авиационной катастрофой самолёта Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря», — сказано в тексте документа.

В память о погибших в Чечне 28 декабря приспустят государственные флаги. В соответствии с указом, организациям культуры и телерадиокомпаниям региона рекомендовано в этот день отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря в Актау разбился пассажирский авиалайнер Embraer компании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный, но из-за плохой погоды и введённого в аэропорту режима «Ковёр» было перенаправлено в Махачкалу, а затем в Актау. Не долетев трёх километров до воздушной гавани, Embraer ударился о землю и загорелся.

На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в том числе 16 граждан России. Выжили после крушения 29 человек, включая девятерых россиян, 38 человек погибли.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров 27 декабря сообщил, что план «Ковёр» был введён в связи с атаками дронов ВСУ на гражданскую инфраструктуру в городах Грозного и Владикавказа.

Как рассказал один из выживших в авиакатастрофе пассажиров Субхонкул Рахимов, экипаж лайнера до последнего помогал пассажирам подготовиться к жёсткой посадке. Мужчина сообщил, что он повис на ремне безопасности, когда воздушное судно остановилось после падения. Ему удалось отстегнуться и выбраться на воздух.