Москва, 27 декабря, 2024, 17:24 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про выброшенный по ошибке памятный камень, шаурму с салютом и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Олег Елков/ТАСС

Центральный федеральный округ

На московском рынке недвижимости новый тренд, который в шутку прозвали «каморкингом». Как можно догадаться, речь идет о миниатюрных квартирах, например, площадью всего в… 2,3 квадратных метра. Они продаются за миллион рублей. Внутри диван, тумба, зеркало и умывальник. Санузел и душ — в общем холле. «Смогли бы жить в такой каморке?» — интересуется «Москва. Городовой».

«Страновед» узнал, что собачий приют в Ярославле решил устраивать семейные тренинги под названием «Лав-Гав»: собаки будут помогать поссорившимся парам помириться. Пара должна вместе с собакой пройти полосу препятствий. Это сложно, и парам приходится действовать сообща: иначе ничего не получиться.

А в Липецке женщина сама возомнила себя собакой и покусала полицейских. По словам «Липтауна», 28-летнюю даму доставили в отдел полиции по подозрению в обороте и употреблении наркотиков. Женщина попыталась уйти, ее остановили, и она искусала двоих державших ее полицейских. Штраф составил сто тысяч рублей.

«Рязанская сплетница» пишет про новых «фермеров»: пять лет назад в мещерских лесах под Рязанью купили участок для сельхозработ. Оказалось, что весь участок с тех пор порос травой и кустарником. На нем стоят два вагончика, закрытых на замок, а оттуда доносится жужжание. Правильно: здесь занимаются майнингом. Правда, владельцу земли грозит лишь решение суда использовать землю по назначению.

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург серьезно подготовился к новогодней ночи, учтя все мелочи. Например, на Дворцовую площадь пригонят 45 автобусов. Зачем? Для задержания нарушителей, пишет «True Питер». Явно сделано с запасом.

По России несется мода на продажу «запчастей» для снеговиков. В интернете предприимчивые россияне размещают предложения об «идеальных» руках, носах для снежных фигур, т.е., проще говоря, веток и морковок. «Тверская телега» пишет про такие «запчасти» из Вышнего Волочка. Здесь можно купить «руки снеговика с тремя пальцами».

«ТопГан» рассказывает про заблудившегося аиста, который долетел до Ненецкого автономного округа и был найден местными жителями. Из села Несь его на самолете отвезли в ветеринарную клинику в Архангельск. Затем отвезут в Санкт-Петербург, а потом в волонтерский «аистовый» центр в Псковскую область. Так что аиста все равно ждут большие путешествия.

В Коми недавно открылась резиденция Кöдзыд Пöля — аналога Деда Мороза в мифологии коми. «Усы Печорина» пишет, что в резиденцию уже пришло примерно сто писем, причем из разных концов страны. Самым необычным стало письмо из Сочи, в котором ребенок просит у коми Деда Мороза снег.

Из Вологды пришла добрая предновогодняя история, хотя началась она не очень хорошо. «Ярослав Мудрый» передает, что пассажирка поезда Архангельск-Петербург во время остановки вывела кошку на прогулку, а та испугалась шума, сорвалась с поводка и спряталась под домиком обогрева путейцев. Достать ее не получилось, поезд ушел без нее. Кошку смогли выманить только через два дня. Ее накормили, отогрели и уже отправили в Петербург к хозяйке.

Приволжский федеральный округ

Пьяная женщина разгромила ресторан в Пензе. «Пенза наизнанку» рассказывает, что 31-летняя дама стала опрокидывать столы, закидывая на них ноги. До приезда сотрудников органов она успела разбить посуды на 34 100 рублей. Свой поступок женщина объяснила лаконично: «когда отдыхаю, делаю это по полной».

В Саранске загорелась палатка шаурмы, огонь перекинулся на соседний павильон, в котором продавали фейерверки. Начался салют… «Шаурма — огонь, — иронизирует «Голос торамы» и добавляет: — Надо было очень верить в безопасность жарки мяса, чтобы размещать огнеопасный склад в таком месте».

Южный федеральный округ

На Дону задержали мужчину, который хранил патроны «в память об отце». Сентиментальный мужчина не смог расстаться с оставшимися от отца 120 боевыми патронами, хранил их в сейфе. Разрешения у него не было. Хранение может обойтись ему в пять лет лишения свободы, удивляется «Привет, Ростов».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии девушки решили помочь собаке, которая оказалась на небольшом островке в бурном Тереке. Забрались на островок, а выбраться тоже не смогли. Вызволять всех пришлось спасателям. Они перебросили лестницу и вытащили девушек и пса, рассказывает «Мой, твой — наш Кавказ».

Уральский федеральный округ

В Ирбите статуи Ленина и Екатерины II нарядили в Деда Мороза и Снегурочку. Не всем понравилось, в городе разгорелись словесные баталии. В итоге городская администрация решила снять новогодние костюмы с памятников, узнал «Интересный Екатеринбург». Заодно извинилась перед недовольными, отметив, что никого не хотели обидеть.

В Нижневартовске коммунальщики по ошибке выбросили декоративный валун весом в пару тонн. Они убирали сквер и решили, что валун тоже мусор. Между тем его установка обошлась городу в сто тысяч рублей. Искать камень на полигоне планируют уже весной, сообщает «Нижневартовск. Происшествия».

Сибирский федеральный округ

В Красноярске нетрезвый водитель протаранил ночью несколько десятков автомобилей во дворе. Числа называются разные — от тридцати до восьмидесяти машин. Виновник: 37-летний красноярец, задержан, передает «Проспект Мира». Он рассказал, что отмечал свой день рождения и решил прокатиться на автомобиле, но так и не смог выехать со двора, все время врезаясь в другие машины.

Дальневосточный федеральный округ

В Улан-Удэ в канализационной системе нашли… бачок от автомобиля «Жигули». Как он туда попал, можно только гадать. Но из-за него забился насос на одной из канализационно-насосных станций, сообщает «Бурятия Онлайн». Такие «сюрпризы» могут привести и к затоплениям.

«Тридевятое царство» пишет, что самым популярным сувениром для китайцев оказался… хлеб. Именно хлеб они везут из России чаще всего. И особой популярностью отчего-то пользуется французский багет.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 января.