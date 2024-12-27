* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Самара, 27 декабря, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Певец Эдуард Шарлот (внесён в перечень экстремистов и террористов), осуждённый на 5,5 года по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, извинился за свои провокационные видеоролики в Сети. О своём раскаянии он заявил в зале Самарского областного суда.

Альберт Дзень/ТАСС

«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а именно: поджёг паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции», — зачитал Шарлот.

Он также отметил, что ранее поступал глупо, постарается оправдать доверие России и что готов к созданию своей семьи.

«Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать её. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять её в жены, заложить плод собственного семейного древа», — сказал Шарлот.

Суд приговорил певца к 5,5 года колонии-поселения. Его на 4 года лишили права администрировать сайты и сети общего пользования.

Отдельно судья объявил, что уголовное преследование по обвинению в уничтожении документов и возбуждении ненависти или вражды прекратили из-за отказа гособвинителя от обвинения. Причиной указано отсутствие в действиях Шарлота состава преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года против Шарлота возбудили три уголовных дела. В одном из опубликованных видеороликов певец разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. В другом он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Позднее Шарлот написал покаянное письмо главе патриархата и попросил простить его.

23 июля Росфинмониторинг внёс исполнителя в список террористов и экстремистов. В октябре суд продлил арест Шарлоту на полгода. В ходе рассмотрения уголовного дела певец частично признал вину, отказавшись согласиться с обвинением в возбуждении ненависти. Артист также отметил, что не уверен в верной квалификации по другим эпизодам. Гособвинение настаивало на 7 годах 5 месяцах лишения свободы. Кроме того, у суда просили оштрафовать певца на 299 тыс. рублей.