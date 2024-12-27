Москва, 27 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных агентов рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков). Информацию об этом опубликовали 27 декабря на сайте ведомства.

Kirill Pochivalov/Global Look Press Лигалайз

«А. В. Меньшиков распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Минюст отметил, что рэпер также выступал против проведения специальной военной операции, делал негативные высказывания в отношении граждан РФ и был респондентом на информационных площадках иностранных СМИ. Известно, что он проживает за пределами России.

Вместе с Меньшиковым в реестр иноагентов внесли журналистов Алексея Ковалёва, Андрея Львова, медиапроект «Страна и мир. Sakharov Review» и проект «Трансперенси Интернешнл Россия в изгнании». Ведомство установило, что они распространяют информацию других иностранных агентов, а также фейки об органах российской власти.

Как передавало ИА Регнум, против Лигалайза в августе 2023 года возбудили административное дело о дискредитации российской армии. В январе 2024 года дело закрыли из-за истечения срока давности.

В сентябре Лигалайза не пустили на борт самолёта польской авиакомпании LOT Airlines из-за российского паспорта. Артист счёл нормальной такую дискриминацию граждан РФ, несмотря на то, что был сорван его концерт.